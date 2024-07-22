Задержан курьер аферистов, который забрал у обманутого нижнекамца 100 тысяч рублей

В Нижнекамске сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в участии в мошеннической схеме. Молодой человек выполнял роль курьера, собирая деньги у обманутых граждан, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Поводом для расследования стало заявление 84-летнего пенсионера в полицию. Пожилой мужчина сообщил, что стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестный позвонил ему и сообщил о якобы произошедшем ДТП с участием его дочери. Злоумышленник утверждал, что для лечения дочери срочно нужны деньги.

Испугавшись за здоровье родственницы, пенсионер согласился передать все свои сбережения – 100 тысяч рублей – прибывшему курьеру. Лишь после этого мужчина связался с дочерью и понял, что стал жертвой обмана.

Задержанный курьер рассказал, что нашел этот «заработок» через мессенджер. Его задачей было забирать деньги у граждан и переводить их на указанные счета. Молодой человек утверждает, что не имел постоянной работы и не подозревал о преступном характере своих действий.