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Задержан курьер аферистов, который забрал у бабушки из Казани почти полмиллиона рублей
Правоохранительные органы пресекли деятельность мошеннической группы, промышлявшей обманом пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Злоумышленники убеждали стариков, что якобы их близкие стали виновниками аварий, и требовали денежные средства якобы на лечение пострадавших или за непривлечение их к уголовной ответственности.
Так, 19 апреля в полицию обратилась 95-летняя пенсионерка. Ей позвонили неизвестные и под предлогом необходимости помочь родственнице, попавшей в ДТП, убедили перевести через курьера 500 тысяч рублей – все ее сбережения.
В процессе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего уроженца Лаишевского района, подозреваемого в причастности к 5 эпизодам подобной преступной деятельности в Казани и Татарстане.
Молодой человек признал вину и пояснил, что через мессенджер ему предложили работу «курьера» – забирать деньги у пожилых людей и переводить их аферистам, оставляя себе небольшой процент.
По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Расследование продолжается.
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