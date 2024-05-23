Задержан курьер аферистов, который забрал у бабушки из Казани почти полмиллиона рублей

Правоохранительные органы пресекли деятельность мошеннической группы, промышлявшей обманом пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Злоумышленники убеждали стариков, что якобы их близкие стали виновниками аварий, и требовали денежные средства якобы на лечение пострадавших или за непривлечение их к уголовной ответственности.

Так, 19 апреля в полицию обратилась 95-летняя пенсионерка. Ей позвонили неизвестные и под предлогом необходимости помочь родственнице, попавшей в ДТП, убедили перевести через курьера 500 тысяч рублей – все ее сбережения.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего уроженца Лаишевского района, подозреваемого в причастности к 5 эпизодам подобной преступной деятельности в Казани и Татарстане.

Молодой человек признал вину и пояснил, что через мессенджер ему предложили работу «курьера» – забирать деньги у пожилых людей и переводить их аферистам, оставляя себе небольшой процент.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Расследование продолжается.