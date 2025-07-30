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Происшествия 30 июля 2025 08:31

Задержан казанец, который поджег машину женщины после неудачного знакомства

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В Казани полицейские задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль на улице Академика Сахарова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным ведомства, хозяйка легкового автомобиля попала в ДТП с грузовиком. Пока женщина ждала прибытия эвакуатора, к ней начал приставать незнакомый пьяный мужчина. После безуспешной попытки разговора он отошел. Позже, вернувшись к автомобилю, мужчина сначала нанес технические повреждения, а затем поджег легковушку.

Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отделение полиции. Им оказался 59-летний житель Казани.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе МВД по РТ.

#поджог автомобиля
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