Задержан казанец, который поджег машину женщины после неудачного знакомства

В Казани полицейские задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль на улице Академика Сахарова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным ведомства, хозяйка легкового автомобиля попала в ДТП с грузовиком. Пока женщина ждала прибытия эвакуатора, к ней начал приставать незнакомый пьяный мужчина. После безуспешной попытки разговора он отошел. Позже, вернувшись к автомобилю, мужчина сначала нанес технические повреждения, а затем поджег легковушку.

Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отделение полиции. Им оказался 59-летний житель Казани.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе МВД по РТ.