Задержан казанец, который брал в аренду компьютерную технику и сдавал ее в комиссионку

В Казани задержали 24-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Одно из первых преступлений казанец совершил еще в марте. Он арендовал у индивидуального предпринимателя имущество на 140 тысяч рублей и не вернул его, когда срок договора аренды истек.

Через какое-то время молодой человек вновь совершил подобное преступление, по факту мошенничества в полицию обратились еще два потерпевших.

Парня задержали у него в квартире. Свою вину он признал, но всю технику, которую тот похитил обманом, казанец успел сдать в комиссионный магазин.

На время следствия молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.