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Новости Татарстана и Казани
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Задержан казанец, который брал в аренду компьютерную технику и сдавал ее в комиссионку
В Казани задержали 24-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Одно из первых преступлений казанец совершил еще в марте. Он арендовал у индивидуального предпринимателя имущество на 140 тысяч рублей и не вернул его, когда срок договора аренды истек.
Через какое-то время молодой человек вновь совершил подобное преступление, по факту мошенничества в полицию обратились еще два потерпевших.
Парня задержали у него в квартире. Свою вину он признал, но всю технику, которую тот похитил обманом, казанец успел сдать в комиссионный магазин.
На время следствия молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.
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