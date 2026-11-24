Днем 19 ноября 29-летний сотрудник салона сотовой связи на проспекте М.Джалиля консультировал пожилого покупателя и обратил внимание, что в магазин зашел неизвестный мужчина. Тот огляделся и вышел, однако вскоре вернулся с ножом и угрозами заставил продавца открыть кассу. После этого он забрал 432 тыс. рублей и скрылся.

Как рассказали в МВД по РТ, личность предполагаемого преступника установили – им оказался 35-летний житель Альметьевского района, который ранее уже был судим за кражу, грабеж и угон. Он задержан, с собой у него было более 300 тыс. рублей.

Выяснилось, что нож он купил на рынке после первого посещения салона. Забрав деньги, мужчина сначала доехал до окраины города на попутном авто, а затем заказал такси до Альметьевска. Часть похищенного к моменту задержания он уже потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу.