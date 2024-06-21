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Задержан бывший президент АФК «Система» Новицкий
Бывший президент АФК «Система», замгендиректора ПАО «ФосАгро» Евгений Новицкий был задержан 20 июня в рамках расследования уголовного дела экономического характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, задержание Новицкого произошло вечером 20 июня в его собственном доме.
Перед задержанием правоохранительные органы провели осмотр жилища бывшего топ-менеджера.
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