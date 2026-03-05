Задержан бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов

Задержан бывший первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, растрате и легализации денежных средств, сообщает РИА Новости.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017-2024 годах похищали бюджетные деньги и отмывали их.

Экс-замминистра предъявили обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки.