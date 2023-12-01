Задержан агент украинских спецслужб, атаковавший военный аэродром Дягилево в Рязани

Задержан агент украинских спецслужб, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани, сообщают в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, 35-летний гражданин России и Италии был завербован еще в феврале 2023 в Стамбуле, а диверсионную подготовку приходил в Екабпилсе при непосредственном участии латвийских спецслужб.

«20 июля по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром Дягилево. Также в целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти 11 ноября совершил подрыв железнодорожного полотна в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава, в результате которого произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов», – указано в сообщении.

У мужчины изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории России по заданию украинских спецслужб.