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Задержан агент украинских спецслужб, атаковавший военный аэродром Дягилево в Рязани
Задержан агент украинских спецслужб, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани, сообщают в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, 35-летний гражданин России и Италии был завербован еще в феврале 2023 в Стамбуле, а диверсионную подготовку приходил в Екабпилсе при непосредственном участии латвийских спецслужб.
«20 июля по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром Дягилево. Также в целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти 11 ноября совершил подрыв железнодорожного полотна в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава, в результате которого произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов», – указано в сообщении.
У мужчины изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории России по заданию украинских спецслужб.
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