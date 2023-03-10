Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Задержан аферист, который обманул престарелую жительницу Чистополя на четверть миллиона
Сотрудники полиции задержали 22-летнего парня из Башкирии, который обманул престарелую жительницу Чистополя, сообщает пресс-служба ОМВД России по Чистопольскому району.
В ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 90-летней женщине из Чистополя позвонил неизвестный, представился полицейским и сообщил, что ее дочь стала виновницей аварии. Лжеполицейский убедил женщину отдать 250 тысяч рублей, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Средства забрал прибывший к пенсионерке курьер.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и следствия ОМВД России по Чистопольскому району удалось установить личность злоумышленника. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа