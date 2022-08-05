Жительница РТ пыталась пронести через таможню более 36 тысяч евро

Татарстанские таможенники обнаружили крупную сумму денег у жительницы республики, которую она хотела пронести по «зеленому коридору» в казанском аэропорту.

При этом у нее также нашли и иностранную валюту: более 36 тысяч евро, 200 долларов США и около 48 тысяч рублей. Общая сумма денег, которую женщина пыталась пронести через таможню, составила в эквиваленте более 1,6 миллионов рублей. Эта сумма более чем в два раза превышает допустимую к перевозке без декларирования.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду наличных в крупном размере, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Всего с начала года зарегистрировано 134 подобных нарушения в казанском аэропорту и одно нарушение в аэропорту Бегишево.