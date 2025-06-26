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Происшествия 26 июня 2025 12:55

Задержали жительницу Новороссийска, которая передавала Украине данные о системах ПВО

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ФСБ России задержала жительницу Новороссийска, которая подозревается в государственной измене. Женщина собирала информацию о расположении кораблей Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны, а затем передавала ее через Telegram украинским спецслужбам.

Как сообщает ТАСС, женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи и сама вышла на связь с украинской стороной. Киев, по информации ведомства, не смог извлечь пользу из полученной информации.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

#госизмена
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