Задержали жительницу Новороссийска, которая передавала Украине данные о системах ПВО

ФСБ России задержала жительницу Новороссийска, которая подозревается в государственной измене. Женщина собирала информацию о расположении кораблей Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны, а затем передавала ее через Telegram украинским спецслужбам.

Как сообщает ТАСС, женщина работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи и сама вышла на связь с украинской стороной. Киев, по информации ведомства, не смог извлечь пользу из полученной информации.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.