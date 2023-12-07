Задержали вымогателей, которые пытались «выбить» из татарстанца 20 млн рублей

В Татарстане полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, которых подозревают в вымогательстве крупной суммы, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

В сентябре в полицию пришел бизнесмен. Он рассказал, что группа мужчин требовали от него, чтобы тот вернул им долг в 20 млн рублей. Якобы, мужчина проиграл эту сумму в карты.

Злоумышленники угрожали ему расправой, уничтожением имущества, и когда мужчина действительно был избит, он передал вымогателям 4,5 млн рублей, а затем обратился в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор преступной группы заключен под стражу, его сообщники задержаны. Сейчас полиция выясняет, не причастны ли злоумышленники к другим вымогательствам.