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Происшествия 19 ноября 2024 17:55

Задержали водителя грузовика, который сбил насмерть бабушку в Дербышках

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Задержали водителя грузовика, который сегодня сбил насмерть бабушку в Дербышках.

84-летняя женщина переходила дорогу по диагонали там, где переходить запрещено.

КамАЗ встал на перекрестке на красный сигнал светофора. На зеленый водитель грузовика начал движение, не заметив переходящую перед кабиной бабушку, сбил ее насмерть.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, у водителя не было возможности увидеть женщину. Обстоятельства ДТП выясняются.

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