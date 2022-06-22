Задержали школьницу из Челнов, которая делала закладки, чтобы покупать себе наркотики

В Набережных Челнах полицейские с разницей в один день задержали двух школьниц 16 лет, у которых нашли наркотики: одна из них учится в местной школе, вторая приехала в автоград из Малмыжа Кировской области вместе с 25-летним другом.

Юная челнинка рассказала, что увидела в одной из соцсетей предложение зарабатывать наркозакладчиком. Деньги ей нужны были, чтобы самой покупать наркотики для себя. Полицейские нашли у нее сверток с запрещенным веществом, еще целый пакет они нашли из закладки, которую успела сделать школьница.

Все отправили на экспертизу, которая показала, что в свертках был синтетический наркотик PVP массой 37 граммов.

Стоит отметить, что школьница уже четвертый месяц находится на профилактическом учете в местном отделе полиции по делам несовершеннолетних. На нее составили протокол за употребление наркотиков, ранее ее уже дважды привлекали к административной ответственности за это.

Материалы направили в комиссию ПДН при администрации Автозаводского района, которая решила оштрафовать подростка на четыре тысячи рублей.

Днем позже полицейские задержали еще одну школьницу, у которой нашли 35 свертков с мефедроном массой 51 грамм. Она рассказала, что приехала в Челны с 25-летним другом, они арендовали тут квартиру и искали работу. Далее, как и в первом случае, она наткнулась в соцсетях на предложение высокого заработка наркозакладчиком.

Она прошла трехдневное обучение и начала работать. Так как она не знала город, с ней для уверенности ходил ее приятель.

В пресс-службе МВД по РТ напоминают: по закону, покупка, хранение, перевозка, изготовление и продажа наркотиков караются лишением свободы до двадцати лет. Полицейские призывают родителей следить за тем, где находятся ваши дети, и интересоваться, чем они занимаются. Если вы стали свидетелем продажи наркотиков – сообщите об этом по телефонам 02, 112 или по «телефону доверия» ведомства 291-20-02.