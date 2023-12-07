Задержали подростков, которые обносили в Казани вэйп-шопы и магазины салютов

В социальных сетях начала распространяться информация о «банде казанских подростков», которые «держат в страхе» владельцев городских вейпшопов и киосков.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, молодые люди были установлены и задержаны.

В полицию владельцы торговых точек, которые пострадали от действий подростков, стали образаться в конце ноября. Все они сообщали, что некто проник в их магазины, похитил деньги и товары. По всем фактам возбудили уголовные дела о краже.

Фото: © МВД России по РТ

Так, в августе молодые люди ворвались в павильон в Московском районе, где продают электронные сигареты. Парни обчистили кассу и украли несколько электронок.

В ноябре эти же ребята проникли в два павильона по продаже цветов и пиротехники в Авиастроительном районе Казани. Они также украли из кассы 69 тысяч рублей, а заодно забрали салюты и мягкие игрушки.

Фото: © МВД России по РТ

Полицейские установили молодых людей. Ими оказались парни 2005 и 2008 года рождения. Вину свою они признали.

Отмечается, что сотрудники по делам несовершеннолетних неоднократно общались с этими ребятами, а старший с марта 2023 года находится на профилактическом учете за антиобщественные действия.

В данный момент ребята находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется расследование.