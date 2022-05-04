Задержали подростка-курьера в РТ, забиравшего деньги у обманутых аферистами пенсионеров

В апреле в полицию Альметьевска поступило пять заявлений от пожилых жителей, которые стали жертвами мошенников. Во всех случаях сценарий был одинаковый: пенсионерам звонил незнакомец, представлялся полицейским и сообщал о том, что родственник пожилого человека стал виновником ДТП. Чтобы не привлекать его к ответственности, звонивший требовал передать ему деньги.

В разных случаях суммы варьируются от 150 тысяч рублей до четырех тысяч долларов. К обманутым пожилым людям подъезжал курьер, якобы сотрудник полиции, и забирал деньги.

Вскоре полицейские установили личность курьера и задержали его – им оказался 17-летний студент из Альметьевска. Он рассказал, что в одном из мессенджеров увидел группу, в которой обещали легкие и быстрые деньги. Так, он получал адреса, откуда надо было забрать деньги, приезжал туда, после чего переводил крупные суммы на указанные заказчиком счета.

Часть от суммы он оставлял себе. Так, с его слова, ему удалось заработать 150 тысяч рублей, на которые он уже успел купить себе автомобильные колонки, удочки и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанный находится под арестом. Устанавливается личность организатора преступления, как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.