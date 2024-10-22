Задержали подозреваемых, которые покушались на жизнь помощника депутата

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Московской области задержали предполагаемых исполнителя и заказчика, которые покушались на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас оба мужчины доставлены в следственные органы.



«Татар-информ» рассказывал, что в Подмосковье в деревне Лапино неизвестный несколько раз выстрелил в помощника депутата Госдумы. Мужчина с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.