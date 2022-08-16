Задержали казанцев, которые вскрывали гвоздодером аппараты розлива воды и крали мелочь

Минувшей ночью сотрудники полиции задержали в Дербышках троих казанцев от 20 до 24 лет, которых подозревают в серии краж денег из аппаратов розлива воды.

Фото: УМВД России по Казани

Молодые люди с помощью гвоздодера вскрывали двери терминалов по продаже воды и забирали из него всю мелочь, размер которой варьировался от двух до девяти тысяч рублей. После этого они скрывались.

Всего полицейским удалось установить их причастность к 33 подобным преступлениям с начала августа в нескольких районах Казани.

Фото: УМВД России по Казани

Сейчас задержанных доставили в отдел полиции. Устанавливается размер ущерба, который они причинили. Возбуждено уголовное дело за кражу, решается вопрос о мере пресечения для молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.