Задержали казанцев, которые угоняли машины в нескольких регионах страны

Полицейские задержали двоих казанцев и жителя Петербурга, которые причастны к девяти угонам авто на территории Татарстана, Марий Эл и Самарской области, а также к попытке угона в Зеленодольске.

Выяснилось, что подозреваемые начали свои преступления в сентябре прошлого года: тогда они в течение месяца угнали три автомобиля в Самарской области. В декабре их след был замечен в Марий Эл и Татарстане, где они угнали две легковушки в Волжске и одну в Зеленодольске.

Фото: МВД по РТ

Одного казанца задержали автоинспекторы во время перегона похищенной машины, второго задержали с поличным, когда он пытался угнать авто. Жителя Санкт-Петербурга поймали во время следственных действий в Зеленодольском районе.

Фото: МВД по РТ

Установлено, что злоумышленники пользовались специальными техническими устройствами, необходимыми для дистанционного вскрытия авто. Для конспирации они использовали номера автомобилей-дублеров.

Фото: МВД по РТ

Как отметили в пресс-службе МВД по РТ, один из казанцев уже был судим за угон двух автомобилей. Освободился из тюрьмы в марте прошлого года.