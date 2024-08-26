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Задержали казанца, который с ножом напал на женщин на улице Фучика
В Казани задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в нападении на женщин на улице Юлиуса Фучика. Инцидент начался с того, что нетрезвый мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам, сидевшим на дворовой скамейке. По сообщениям очевидцев, он угрожал подросткам ножом.
Ситуация обострилась, когда за девушек вступились две женщины – тетя одной из них и ее дочь. По словам свидетелей, мужчина напал на них. В процессе борьбы женщинам удалось выбить нож, но конфликт продолжился. Только вмешательство соседей и прибытие полиции остановило агрессора.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции «Сафиуллина». В отношении него составлен административный материал по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию полиции».
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