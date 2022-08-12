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Ру Тат
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Происшествия
12 августа 2022  11:51
Полина Шевчук

Задержали казанца, который разбил бутылкой лобовое стекло автобуса

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Сообщение о том, что в Казани на остановке на улице Оренбургский тракт мужчина бросил в лобовое стекло бутылкой, поступило накануне в отдел полиции «Промышленный», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что казанец швырнул бутылкой в стекло автобуса, от чего оно разбилось.

37-летнего дебошира задержали и доставили в отдел.

«В отношении мужчины был составлен административный материал за мелкое хулиганство», – уточнили в пресс-службе управления.
 

#хулиганство #УМВД России по г.Казани
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