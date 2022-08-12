Задержали казанца, который разбил бутылкой лобовое стекло автобуса

Сообщение о том, что в Казани на остановке на улице Оренбургский тракт мужчина бросил в лобовое стекло бутылкой, поступило накануне в отдел полиции «Промышленный», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что казанец швырнул бутылкой в стекло автобуса, от чего оно разбилось.

37-летнего дебошира задержали и доставили в отдел.

«В отношении мужчины был составлен административный материал за мелкое хулиганство», – уточнили в пресс-службе управления.

