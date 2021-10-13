Задержали казанца, который ранил ножом в голову знакомую на улице

Как установили сотрудники полиции, 31-летний казанец договорился встретиться со знакомой женщиной, с которой до этого общался в соцсетях. Мужчина подъехал к месту встречи на такси, а когда встретил женщину – ударил ее несколько раз ножом в голову. После этого он сбежал с места происшествия.

Патрульные по горячим следам нашли и задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее он состоял на учете у психиатра. Пострадавшую женщину госпитализировали. Сейчас по данному факту проводится проверка. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.