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Ру Тат
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13 октября 2021  11:10
Павел Климчак

Задержали казанца, который ранил ножом в голову знакомую на улице

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Как установили сотрудники полиции, 31-летний казанец договорился встретиться со знакомой женщиной, с которой до этого общался в соцсетях. Мужчина подъехал к месту встречи на такси, а когда встретил женщину – ударил ее несколько раз ножом в голову. После этого он сбежал с места происшествия.

Патрульные по горячим следам нашли и задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее он состоял на учете у психиатра. Пострадавшую женщину госпитализировали. Сейчас по данному факту проводится проверка. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

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