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Ру Тат
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Происшествия
4 июля 2022  15:37
Павел Климчак

Задержали казанца, который пьяным напал с ножом на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль

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Инцидент произошел днем в воскресенье, 3 июля, около одного из торговых центров на улице Зорге: пьяный житель Казани заказал такси – к нему подъехала 37-летняя женщина за рулем KIA Rio. Мужчина сел в машину, после чего в какой-то момент во время поездки он поссорился с водителем, достал нож и несколько раз ударил ее.

Затем мужчина вытащил женщину из автомобиля и уехал на нем. Пострадавшую доставили в больницу.

Угонщика задержали сотрудники полиции в поселке Кирби Лаишевского района. Им оказался 29-летний житель Казани. На него возбудили уголовное дело за угон авто с применением насилия. Сейчас задержанный находится под арестом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#Угон автомобиля #нападение на таксиста
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