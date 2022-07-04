Задержали казанца, который пьяным напал с ножом на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль

Инцидент произошел днем в воскресенье, 3 июля, около одного из торговых центров на улице Зорге: пьяный житель Казани заказал такси – к нему подъехала 37-летняя женщина за рулем KIA Rio. Мужчина сел в машину, после чего в какой-то момент во время поездки он поссорился с водителем, достал нож и несколько раз ударил ее.

Затем мужчина вытащил женщину из автомобиля и уехал на нем. Пострадавшую доставили в больницу.

Угонщика задержали сотрудники полиции в поселке Кирби Лаишевского района. Им оказался 29-летний житель Казани. На него возбудили уголовное дело за угон авто с применением насилия. Сейчас задержанный находится под арестом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.