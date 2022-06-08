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Происшествия
8 июня 2022  12:47
Павел Климчак

Задержали казанца, который крал детали из трансформаторных будок и сдавал на металлолом

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В полицию обратился сотрудник одного из городских заводов – он рассказал, что весной из трансформаторных будок на территории предприятия пропали несколько деталей на сумму около 185 тысяч рублей.

Полицейские установили личность вора и задержали его. Им оказался 43-летний ранее судимый казанец, он дал чистосердечное признание и рассказал, что с апреля по май четыре раза проникал на территорию завода по ночам. Он вскрывал будки и крал оттуда детали, позже сдавал их на металлолом. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#кража
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