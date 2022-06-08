Задержали казанца, который крал детали из трансформаторных будок и сдавал на металлолом

В полицию обратился сотрудник одного из городских заводов – он рассказал, что весной из трансформаторных будок на территории предприятия пропали несколько деталей на сумму около 185 тысяч рублей.

Полицейские установили личность вора и задержали его. Им оказался 43-летний ранее судимый казанец, он дал чистосердечное признание и рассказал, что с апреля по май четыре раза проникал на территорию завода по ночам. Он вскрывал будки и крал оттуда детали, позже сдавал их на металлолом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.