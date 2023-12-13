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Задержали казанца, который болгаркой пытался срезать ящик для пожертвований из мечети
В Казани Росгвардейцы задержали парня, который пытался украсть ящик для пожертвований из мечети, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ
Правоохранители получили данные, что в мечети на Магистральной была совершена попытка кражи. Священнослужитель росгвардейцам рассказал, что молодой человек пытался снять с входной двери ящик. У входа валялась углошлифовальная машина, с помощью которой тот уже успел срезать петли.
Внутри мечети патрульные задержали 18-летнего злоумышленника, после чего доставили его в отдел полиции. Против парня возбудили дело о покушении на кражу.
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