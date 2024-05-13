Задержали группу мошенников, которые финансировали ВСУ на средства обманутых москвичей

Правоохранительные органы России раскрыли масштабную мошенническую схему, жертвами которой стали жители Москвы. Общий ущерб от действий преступной группировки превысил 50 миллионов рублей. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, часть похищенных средств была направлена на финансирование вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

В процессе операции были задержаны девять участников банды из различных регионов страны. Некоторые члены преступного сообщества в настоящее время находятся за пределами России, в том числе на территории Украины. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Мошенники использовали психологические приемы, чтобы войти в доверие к жителям Москвы. Изучив открытые данные о семьях потенциальных жертв, злоумышленники убеждали их, что им и их родственникам якобы угрожает опасность. Под предлогом спасения аферисты вынуждали людей брать крупные кредиты и переводить деньги на подконтрольные им счета. Затем жертвы принуждались к переезду в другие регионы и им запрещалось связываться с близкими.

В течение нескольких дней люди содержались в арендованных квартирах, полагая, что спасают свои семьи. Тем временем мошенники вымогали деньги у их родственников, угрожая убить якобы похищенных людей.

На данный момент известно о семи эпизодах преступной деятельности группировки. В связи с расследованием возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество»», Вымогательство» и «Организация преступного сообщества».