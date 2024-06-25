Задержали двоих автоподставщиков из Казани, которые устраивали ДТП в Москве и области

Сотрудники полиции из Москвы совместно с оперативниками из Татарстана и при поддержке Росгвардии пресекли деятельность двух жителей Казани, которые причастны к организованной группе автомошенников, сообщили в МВД РФ.

По предварительным данным, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, намеренно создавая ситуации, вынуждающие других водителей нарушать правила дорожного движения, что приводило к авариям.

После этого сообщники предоставляли в страховые компании фиктивные документы с ложными сведениями о произошедших авариях, чтобы получить денежные компенсации.

Полиция выяснила, что в декабре 2023 года участники группы организовали четыре подставных ДТП в Москве и Московской области. Пострадавшими оказались физическое лицо и три страховые компании, а общий ущерб составил около двух миллионов рублей.

В отношении автоподставщиков возбуждено уголовное дело. Организатору преступной схемы, 33-летнему казанцу, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его 20-летний соучастник получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.