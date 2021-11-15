Задержали двоих жителей РТ, которые пытались скрыться от полиции с килограммом марихуаны

Ночью на трассе Чистополь – Нурлат автоинспекторы заметили автомобиль «Лада», который при виде стражей порядка начал резко тормозить. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, однако тот попытался скрыться от них.

Экипаж ДПС начал погоню, во время которой водитель «Лады» несколько раз грубо нарушил ПДД, чем создал реальную угрозу для жизни пешеходов и других водителей.

Вскоре автомобиль остановился, и из него выбежали двое молодых людей, которые попытались убежать от полицейских, но их задержали. У одного из них – 28-летнего жителя Чистополя – обнаружили более 900 грамм марихуаны.

Возбудили уголовное дело по статье «Незаконные хранение, перевозка наркотиков». Сейчас житель Чистополя находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе МВД по РТ напоминают, если вы стали свидетелями продажи наркотиков или знаете, где содержится наркопритон, обращайтесь по телефонам 02, 112 или по «телефону доверия» МВД по РТ 291-20-02.