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Происшествия 19 ноября 2024 10:14

Задержали двоих жителей Крыма, подорвавших машину, в которой погиб Трановский

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Задержали двоих жителей Крыма, которые по заданию СБУ подорвали машины в Севастополе.

Как сообщает ТАСС, в результате взрыва погиб капитан 1 ранга Транковский.

Задержали женщину, которая вела наблюдение, и мужчину, который изготовил и заложил взрывчатку. Они дали признательные показания.

Организацией теракта руководил замглавы СБУ Поклад.

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