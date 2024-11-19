Задержали двоих жителей Крыма, подорвавших машину, в которой погиб Трановский

Задержали двоих жителей Крыма, которые по заданию СБУ подорвали машины в Севастополе.

Как сообщает ТАСС, в результате взрыва погиб капитан 1 ранга Транковский.

Задержали женщину, которая вела наблюдение, и мужчину, который изготовил и заложил взрывчатку. Они дали признательные показания.

Организацией теракта руководил замглавы СБУ Поклад.