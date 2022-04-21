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Ру Тат
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Происшествия
21 апреля 2022  15:31
Полина Шевчук

Задержали дебошира, который дважды за утро устроил скандал в школе в Казани

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Инцидент произошел сегодня в одной из школ поселка Дербышки в Казани.

По данным «Татар-информа», мужчина рано утром пришел в школу и стал требовать встречи с директором. Охранник объяснил, что директора нет на месте. Гостю это не понравилось и он стал возмущаться. Тогда сикьюрити вызвал правоохранителей. Прибывшие росгвардейцы вывели казанца за пределы учебного заведения и отпустили.

Однако спустя час мужчина вновь вернулся в школу, где на этот раз неполадил с кем-то из персонала. Дебошира задержали сотрудники Росгвардии и доставили в полицию.

Известно, что мужчине 55 лет и ранее он привлекался к ответственности за мелкое хулиганство.

#дебошир
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