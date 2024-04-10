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Задержали четверых аферистов, обманувших казанца на 8 млн рублей
Сотрудники МВД Республики Татарстан успешно пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с применением информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Инцидент случился 26 сентября 2023 года, когда житель Казани обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Оказалось, что злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов, перехватили банковские данные потерпевшего и, представляясь работниками банка, смогли завладеть более чем 8 миллионами рублей.
Уже на следующий день, 27 сентября 2023 года, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Оперативники и следователи совместными усилиями смогли выявить и задержать четырех участников преступной группы. 9 апреля 2024 года Вахитовским районным судом Казани избрано заключение подозреваемых под стражу.
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