Из подпольного казино в Челнах полицейские изъяли 15 компьютеров и игровые автоматы
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам выяснили, что в одном из помещений в Челнах было организовано проведение азартных игр, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.
Подвал был полностью оборудован под казино. Полицейские изъяли из помещения 15 системных блоков с мониторами, а также ноутбук, игровые автоматы и сотовые телефоны.
Полицейские устанавливают всех причастных к нелегальному бизнесу.