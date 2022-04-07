Из подпольного казино в Челнах полицейские изъяли 15 компьютеров и игровые автоматы

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам выяснили, что в одном из помещений в Челнах было организовано проведение азартных игр, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Подвал был полностью оборудован под казино. Полицейские изъяли из помещения 15 системных блоков с мониторами, а также ноутбук, игровые автоматы и сотовые телефоны.

Полицейские устанавливают всех причастных к нелегальному бизнесу.

