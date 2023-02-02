Задержали альметьевца, который угрожал ножом соседу по дому за просьбу быть потише

Ночью росгвардейцам поступил сигнал, что возле одного из домов по улице Сулеймановой в Альметьевске ходит мужчина с ножом. Стражи порядка оперативно выехали на место, где их встретил молодой человек и рассказал, что его сосед угрожал ему расправой. Также юноша уточнил, что злоумышленник сейчас находится в подъезде дома, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

В подъезде на первом этаже был обнаружен нетрезвый молодой мужчина, из кармана куртки которого виднелась рукоятка от ножа. Юношу задержали. Выяснилось, что 19-летний молодой человек уже был неоднократно судим.

Как удалось установить росгвардейцам, ночью 20-летний жилец дома услышал, что в соседней квартире кричат и ругаются. Тогда он попросил соседей быть потише. Однако нетрезвый виновник ночного шума схватил нож и стал угрожать парню.

В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».

