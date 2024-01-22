Задержали аферистку, которая крала у казанских бабушек якобы проклятую ювелирку

В серии совершенных в Казани афер подозревают жительницу Марий Эл, сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.

Злоумышленница убеждала бабушек в том, что на них наложена порча, и предлагала услуги по избавлению. На данный момент установлено, что таким образом она обманула четырех пенсионерок на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Так, в конце декабря 2023 года она подошла на улице к очередной жертве, завела непринужденный разговор и в какой-то момент сообщила собеседнице, что она проклята. Аферистка сразу же предложила свои услуги и вместе они направились домой к пенсионерке.

Чтобы провести очищающий обряд, злоумышленница попросила принести все золотые украшения. После того, как процедура была проведена, женщина ушла из квартиры, прихватив ювелирку с собой. Обнаружив, что имущество пропало, потерпевшая обратилась в полицию.

Для задержания подозреваемой 56-летней жительницы Марий Эл полицейские из Казани выехали в служебную командировку. Свою вину она признала целиком, но ущерб возместила частично.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве и краже.