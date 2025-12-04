Задать вопрос Владимиру Путину теперь можно через мессенджер МАХ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

19 декабря пройдет большая пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным». Особенностью этого года стала возможность задать вопрос президенту с помощью чат-бота в национальном мессенджере МАХ.

Сбор вопросов стартует 4 декабря в 15.00 по Московскому времени и продлится вплоть до окончания программы 19 декабря. Отправить сообщение можно как в формате текста, так и видео. Для того, чтобы задать вопрос Владимиру Путину через мессенджер МАХ, необходимо:

1)Найти чат-бот «Итоги года с В.Путиным» в поиске приложения или перейти по ссылке;

2)Запустить сервис, нажав на кнопку «Начать»;

3)Поделиться номером телефона — для обратной связи по обращению;

4)Указать ФИО, населенный пункт, возраст и, по желанию, адрес электронной почты;

5)Загрузить видео с обращением или оставить текстовый запрос.

Обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту. Ссылка на онлайн-трансляцию и самые важные комментарии Президента будут опубликованы в канале «Кремль.Новости» в МАХ.