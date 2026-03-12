news_header_top
Общество 12 марта 2026 11:40

Задать вопрос специалистам Соцфонда теперь можно через мессенджер МАХ

Пользователи мессенджера МАХ теперь могут задать вопросы специалистам Соцфонда. Чат-бот помогает разобраться в выплатах и пособиях, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Официальный чат-бот Соцфонда в мессенджере МАХ помогает гражданам разобраться в выплатах и пособиях. Бот создан, чтобы оперативно отвечать на вопросы о порядке назначения и предоставления мер соцподдержки», – указано в сообщении.

Сервис доступен круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, работает без перерывов.

