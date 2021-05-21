Минниханов о ЖКХ: «Чудес не бывает, ситуация усложняется»

Долги за энергоресурсы в Татарстане сократились на 176 млн рублей

Как сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, к началу мая 2021 года долги организаций ЖКХ за энергоресурсы в Татарстане составляли 510 млн рублей. За минувший год снижение долга составило 176 млн рублей.

Пресс-служба Президента РТ

«Прошлая зима была холодной, в течение отопительного периода имели место аварийные ситуации. Подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения, организаций и предприятий за энергоресурсы», — отметил Песошин.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в течение ряда лет показатель собираемости платежей населения за коммунальные услуг сохраняется на уровне не менее 98%. Несмотря на сложный период пандемии, в регионе удалось сохранить и даже немного повысить платежную дисциплину населения.

«Немаловажным аспектом в вопросах обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов являются расчеты предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы. Совокупная просроченная задолженность всех организаций жилищно-коммунального комплекса республики за электроэнергию составляет 105 млн рублей, за год задолженность уменьшилась на 77 млн рублей», — сказал докладчик.

По словам Айзатуллина, просроченная задолженность организаций ЖКХ за газ составляет более 400 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 99 млн рублей. Отметим, что прошедший отопительный сезон в регионе начался 11 сентября, его продолжительность составила 247 дней, или две третьих календарного года. В первую очередь теплом были обеспечены объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы и поликлиники. К началу прошедшего отопительного сезона в республике была проведена большая работа по подготовке жилого фонда и объектов коммунальной и социальной сферы, что позволило обеспечить бесперебойное теплоснабжение 17 тыс. многоквартирных домов и 7 тыс. объектов социально-культурной сферы.

Архив «Татар-информ»

Аварии происходят из-за изношенности сетей

В минувшем отопительном периоде в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона произошло более 1,5 тыс. инцидентов и аварий. Наибольшее число аварий произошло в сфере водоснабжения — 1,3 тыс. случаев, или 86% от общего количества.

Пресс-служба Президента РТ

«Наиболее серьезные аварии в сфере теплоснабжения были в ряде городов. 5 декабря в Елабуге произошло отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения. Были отключены 42 многоквартирных дома, без тепла остались более 14 тыс. человек. Отключение произошло из-за аварийных работ на теплотрассе. В Казани 13 января на улице Краснококшайской было отключено 40 многоквартирных домов, две школы и один детсад, без тепла оказались более 10 тыс. человек. В Нижнекамске 18 января без горячей воды остались 20 многоквартирных домов и один детский сад, без тепла оказались более 10 тыс. человек», — проинформировал Марат Айзатуллин.

Спикер отметил, что системной проблемой в сфере ЖКХ является состояние инженерных сетей. Это одна из основных причин высокой аварийности. Согласно статистическим данным, степень износа сетей по республике составляет 54%. При этом являются ветхими и требуют замены более 30% коммуникаций.

Глава Минстроя РТ напомнил, что 26 апреля в Казани из-за возгорания на подстанции остались без света жители Советского и Приволжского районов Казани, в том числе 8 школ, 6 детских садов, 14 котельных. А 5 мая в Набережных Челнах остались обесточенными порядка 24 тыс. человек, в том числе социально значимые объекты.

Кроме того, в последнее время были массовые отключения электроэнергии в ряде районов республики из-за погодных условий и по другим причинам. Происшествия зафиксированы в Елабужском, Черемшанском и Дрожжановском районах, а также в Казани. По мнению Айзатуллина, эти случаи показали недостаточно надежные схемы электроснабжения объектов здравоохранения и водоснабжения. Так, 26 апреля была обесточена на два часа Центральная городская клиническая больница №18. Также были отключены от электроснабжения три головные водопроводные насосные станции МУП «Водоканал». Сейчас проводятся мероприятия по повышению энергобезопасности этих объектов.

Архив «Татар-информ»

Предприятия ЖКХ терпят убытки

По словам главы Министроя РТ, сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ Татарстана не позволяет им масштабно и на должном уровне обновлять основные фонды.

«По итогам 2020 года 24% организаций жилищно-коммунального комплекса являются убыточными. Одной из причин такого положения предприятий является ограничение роста платы граждан. Тарифы утверждаются не выше уровня инфляции, что не позволяет в полной мере реализовывать мероприятия по повышению эффективности деятельности организаций путем реконструкции и модернизации основных объектов отрасли. В этом вопросе просим Госкомитет РТ по тарифам при реализации тарифной кампании 2022 года учесть необходимость финансовой стабилизации убыточных организаций», — подчеркнул Айзатуллин.

Он также отметил, что благодаря поддержке Президента Татарстана в республике ежегодно пополняется аварийно-технический запас на сумму более 80 млн рублей. Закупаются оборудование и материалы для ликвидации аварий в системе ЖКХ.

В условиях сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги отрасль ЖКХ поддерживается за счет бюджета. Для этого реализуются программы ремонта отопления, снабжения населения питьевой водой, модернизации очистных сооружений и ремонта канализационных сетей.

Кроме того, Минстрой РТ участвует в федеральных программах «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» и «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», в программе капремонта общего имущества многоквартирных домов и по переходу на поквартирную систему отопления.

Марат Айзатуллин напомнил, что в республике насчитывается 1,5 млн газифицированных квартир, или 83% от общего количества. По данным МЧС РТ, в 2020 году произошло 33 случая отравления угарным газом. Погибли 5 человек, пострадали 64 жителя республики. В 2021 году произошел 31 случай отравления угарным газом, погибли 10 человек, пострадали еще 62.

«Необходимо держать на особом контроле вопросы эксплуатации газового оборудования жилого фонда, проводить все необходимые профилактические работы и обследования, а также разъяснительную работу с населением», — сказал глава Минстроя РТ.

Пресс-служба Президента РТ

В Челнах и Агрызе долги и изношена инженерная инфраструктура

Как было озвучено на совещании, Набережные Челны стали одним из первых городов в России, где завершились работы по переводу потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения. Эти работы в большей части выполнили за счет потребителей. С 17 по 20 сентября 2020 года во все объекты социальной сферы и жилые дома стало поступать тепло, однако не обошлось без неприятных ситуаций.

«Всего за прошедший отопительный сезон на системах теплоснабжения зафиксировано 91 технологическое нарушение и отклонение. Все локальные повреждения в сетях устранялись в регламентные сроки до четырех часов. Основными причинами повреждений является коррозия трубопроводов. На сегодняшний день износ тепловой инженерной инфраструктуры в городе составляет около 50%», — сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Он также отметил снижение объемов замены трубопроводов. При этом критических аварийных ситуаций удалось избежать. Ситуация с задолженностью за коммунальные услуги в Автограде сохраняется, что негативно сказывается на качестве подготовки к отопительному сезону. На начало мая задолженность жилищных организаций перед компанией «Татэнерго» составила 121 млн рублей, что на 22 млн меньше по сравнению с предыдущим годом.

Аналогичные проблемы существуют и в Агрызском районе. По словам главы района Азата Валеева, в зимний период из-за изношенности сетей было допущено 30 прорывов теплотрасс, что в два раза превышает показатель прошлого года. Задолженность организаций ЖКХ Агрызского района за потребленные ресурсы на начало мая составляет 72,5 млн рублей.

Президент поручил пересмотреть инвестиционные программы

Итоги заседания подвел Президент РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что отопительный сезон республика прошла достойно. Были напряженные моменты, но все службы сработали вовремя. Зима была холодной, были сложности с ростом платы за услуги ЖКХ. Объем потребленного тепла был значительным, что отразилось в платежках.

«Проблемные вопросы не случайны, потому что износ вырастает. В тарифах инвестиционная составляющая минимальная. Ограничения здесь приводят к серьезным последствиям. Это проблема не только в Татарстане. Инвестиционную программу нужно внимательно изучить. Не секрет, что мы не всегда эффективно расходуем эти средства», — сказал Президент РТ.

Президент Татарстана рекомендовал Госкомитету РТ по тарифам проанализировать эффективность выполнения инвестпрограмм и посмотреть, насколько они вообще эффективны.

«В целом должны быть дополнительные ресурсы либо четко утвержденная инвестпрограмма, куда дополнительно мы должны получить разрешение на повышение тарифов. Чудес не бывает, ситуация усложняется. Мы видим, сколько средств вкладываем и сколько еще необходимо», — подчеркнул Минниханов.

Президент РТ поручил скорректировать некоторые программы ремонта сетей и проводить эту работу летом, чтобы население не страдало. На совещании прозвучало, что три муниципалитета — Казань, Челны и Пестрецы не имеют по отдельным объектам паспорта готовности. Минниханов поручил детально разобраться по каждому вопросу.

«В целом предстоит большая работа в летний период. Мы видим проблемы в Казани, в Агрызском районе. Надо систематизировать работу с должниками. У вас должно быть 105-110% сборов», — сказал глава республики, обращаясь к руководителю Агрызского района.

Президент РТ поручил проверить состояние газового оборудования в жилых домах и избежать повторения аварийных ситуаций.

Пресс-служба Президента РТ