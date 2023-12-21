«Задачи амбициозные, но решаемые»: куда Рифкат Минниханов направит науку Татарстана

В Академии наук РТ подвели итоги прошлого года и наметили планы на будущий

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Текущий год стал самым успешным для науки Татарстана за последние 10 лет»

Сегодня в Академии наук РТ подвели итоги прошлого года и наметили планы на будущий, который Раис РТ Рустам Минниханов объявил Годом научно-технологического развития.

Началось заседание с приветственной речи руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова. Он отметил успехи этого года, а также подчеркнул, что в грядущем Году научно-технологического развития нужно продолжать придерживаться высоких стандартов.

«Текущий год был самым успешным для наших университетов, научных организаций за последнее десятилетие. Впервые за 15 лет численность занятых в сфере научных исследований в регионе превысила 14 тыс. человек, а объемы внутренних затрат на науку увеличились почти на 20%», – заявил Сафаров.

Он выразил надежду, что все организации высшей школы и науки найдут свое место в программе деятельности образовательного центра мирового уровня, который будет создан в Татарстане.

Как отметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, в будущем году этот центр должен выйти на полную мощность и стать значимым институтом технологического развития.

Началось заседание с приветственной речи руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане создадут единую научную экосистему

Далее Рифкат Минниханов рассказал о целях и задачах на будущее.

«В 2024 году нам предстоит создать единую с университетами, технопарками, промплощадками, предприятиями прозрачную экосистему с согласованной научно-образовательной повесткой, унифицированными стандартами, объединенными общей платформой для обмена опытом самообучения. Только так мы сможем оперативно, в соответствии с быстро меняющимися рыночными и внешними условиями обеспечивать жизнеспособность идей и собирать команды для реализации прорывных проектов. Задачи стоят амбициозные, но решаемые», – сообщил он.

Особое внимание в 2024 году будет уделено изобретательской деятельности. Согласовано финансирование программы по созданию профильных креативных пространств для молодых исследователей.

«На следующий год нам впервые удалось мобилизовать финансирование мероприятий по созданию профильных креативных пространств для молодежи с выставками, образовательными программами и семинарами», – сообщил Минниханов.

Кроме того, на программу финансирования научно-технологического развития в Татарстане на 2024-2026 годы дополнительно выделено 723 млн рублей, которые пойдут на проекты развития и поддержку научных школ.

Рифкат Минниханов рассказал о целях и задачах на будущее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казань приедут президенты академий наук тюркского мира

В Год научно-технологического развития в Татарстане пройдет ряд крупных международных мероприятий. Одним из ярчайших обещает стать заседание Генеральной Ассамблеи Союза национальных академий наук тюркского мира.

«Мероприятие станет значимым событием для продвижения ведущей роли татарстанской гуманитарной науки в тюркском научно-образовательном пространстве. Кроме того, будут дополнительно поддержаны не менее восьми международных научно-просветительских мероприятий и более 40 научно-технических мероприятий для молодых исследователей», – подчеркнул Рифкат Минниханов.

Также он напомнил, что в 2024 году в Казани пройдет саммит БРИКС, который станет площадкой для повышения авторитета и узнаваемости татарстанского академического сообщества.

«Учитывая растущую активность в этом направлении, считаю целесообразным совместно с университетами рассмотреть возможность создания аналитических центров со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и БРИКС», – добавил президент Академии наук РТ.

В Год научно-технологического развития в Татарстане пройдет ряд крупных международных мероприятий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Символом Года научно-технологического развития в Татарстане может стать крылатый барс или тюльпан

В заключение своего доклада Рифкат Минниханов показал два возможных варианта логотипа Года научно-технологического развития в Татарстане.

«Важно правильно позиционировать Год научно-технологического развития. Коллегами разработано два варианта логотипа», – сказал Рифкат Минниханов.

На первой эмблеме можно увидеть крылатого барса в прыжке, на второй узнается элемент татарского орнамента – тюльпан. Оба предмета нарисованы в минималистичном стиле и с помощью цветового градиента гармонично вписываются в надпись «2024 Год научно-технологического развития – Татарстан фәнни-технологик усеш елы».

Он попросил академиков поделиться своим мнением касательно каждого из логотипов. Однако мнения присутствующих разделились.

Рифкат Минниханов уточнил, что окончательное решение примет руководство республики.