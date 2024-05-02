«Задачей было гасить фашистские фугасы»: Топилин поделился историей семьи перед 9 Мая

Председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин рассказал «Татар-информу», как Великая Отечественная война затронула его семью. Так, например, дед парламентария по отцовской линии Василий Иванович Топилин служил в рядах самообороны Москвы.

«Война не обошла стороной и моего деда по линии отца Василия Ивановича Топилина. Дед родился в 1889 году, прошел всю Первую мировую войну. Во время Великой Отечественной войны деду было уже за 50 лет, и он служил в рядах самообороны Москвы. Тогда его задачей было гасить фашистские фугасы, которые враг сбрасывал на город. Дед был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — рассказал Максим Топилин.

На войну ушел еще один член его семьи — Александр Васильевич Топилин.

«Еще один участник войны — мой дядя, брат отца — Александр Васильевич Топилин. Дядя был намного старше своего брата — моего отца — родился в 1914 году. Александр Васильевич прошел всю войну, закончив ее в Японии», — поделился депутат.

Он рассказал, что его мама родилась в 1943 году практически в районе сражений на Курской дуге. Папа Максима Топилина родился ровно за год до начала войны в Москве. «Тяжело представить, что тогда пришлось пережить детям, большинство из которых, как минимум, не видели своих отцов, а кто-то потерял буквально всех членов семьи», — с сожалением сказал парламентарий.

Максим Топилин отметил, что очень важно сохранять память о фронтовиках и работниках тыла, передавать их истории из поколения в поколение.

«День Победы — самый значимый праздник, который в нашей семье имеет свои традиции. Мы собираемся с родителями и детьми и вспоминаем то, что выпало на долю наших родных и близких», — сообщил депутат Госдумы.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.