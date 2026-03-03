«Задача выполнена»: сельский глава из Татарстана доставил помощь в Авдеевку

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Глава Письмянского поселения Лениногорского района РТ Роман Малахов рассказал о доставке гуманитарного груза бойцам 174-го батальона военной разведки взвода БПЛА, находящимся в Авдеевке, и выразил благодарность односельчанам за оказанную поддержку.

«Автомобиль «Шевроле Нива», 4 автономных генератора, батареи для дронов, различные комплектующие, а также сладости и бытовые принадлежности были переданы из рук в руки. Командир взвода с позывным Богатырь от себя лично и вышестоящего командования поблагодарил жителей нашего поселения за оказанное внимание и поддержку», – поделился Малахов.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

По его словам, в зону специальной военной операции также доставлены 32 маскировочные сети различных размеров, медикаменты, средства личной гигиены, батарейки, газовые баллоны, принтер и другие необходимые вещи.

Глава поселения сопровождал груз. Его напарником стал участник СВО Рамис Насретдинов, который служил добровольно, несколько раз был ранен и по решению военно-врачебной комиссии признан негодным к дальнейшей службе, однако продолжает оказывать помощь.

Автомобиль «Шевроле Нива», переданный военнослужащим, был приобретен на личные средства депутата Олега Моргачева. Стоимость составила 1 млн рублей.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Малахов отметил, что сбор помощи стал возможен благодаря активному участию жителей, депутатов, предпринимателей и коллективов учреждений.

«Всем выше перечисленным гражданам огромное спасибо и низкий поклон, вы поистине граждане своего Отечества, опора в тылу для своих соотечественников, детей, мужей, братьев, отцов, исполняющих свой священный долг, защиту Родины», – подчеркнул он.

Во время поездки сопровождающие гуманитарный груз встретились со своим односельчанином – мобилизованным в 2022 году бойцом 430-го Татарстанского полка.

«Узнал о том, что мы находимся за лентой, пригласил нас к себе в полк под Мариуполь, так как уже три года он не видел близких и земляков», – сообщил Малахов.

«Наша миссия подходит к завершению, в скором времени нас ждет обратная дорога, а вот парням еще оставаться здесь и делать свою нелегкую и опасную работу. Задача выполнена, всем спасибо!» – добавил глава сельского поселения.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.