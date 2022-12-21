«Задача – вернуть в школы»: в Татарстане 2,5 тыс. детей получают семейное образование

В Татарстане более 2,5 тыс. детей находятся на семейном обучении. Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин отметил, что семейное образование создает проблемы в обучении детей. Об этом глава Минобрнауки заявил на итоговой пресс-конференции.

«Такие дети открепляются от школы, они не являются нашим контингентом. Их прикрепляют к каким-то частным школам, например Москвы и Санкт-Петербурга, которые их якобы обучают, а ближе к концу учебного года девятого класса открепляют. Потому что у таких школ нет аккредитации. А без аккредитованных программ школа не имеет право выдавать документ», – сказал министр.

В результате родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы их дети могли сдать экзамены и получить документ об образовании, добавил Хадиуллин. При этом, по его словам, результаты ОГЭ и ЕГЭ у таких учащихся намного ниже, чем у выпускников, окончивших школы.

«Наша задача – вернуть таких детей в школы. Закон разрешает семейное обучение, но это не означает, что детей надо отрывать от школы. В образовательном учреждении есть коллектив, и ребенок в нем воспитывается. Школа – это лучше всего», – подчеркнул глава Минобрнауки.

Он также пояснил, что во время болезни ребенок может обучаться на дому, но такая ситуация является временной.