«Задача — только золото»: гандбольный «Зилант» из Казани планирует выйти в Высшую лигу

Задачи у казанского гандбольного клуба «Зилант» на стартовавший недавно сезон самые высокие: команда хочет выиграть Высшую лигу и выйти в Суперлигу. При этом в прошлом розыгрыше казанцы остановились в шаге от выхода в элиту российского гандбола в первый же сезон существования. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил директор ГК «Зилант» Константин Горбунов.

«В нашем дебютном сезоне мы ставили задачу попасть в тройку, немного не получилось. Сейчас мы надеемся, что всё будет так, как мы задумали. Команда значительно усилилась, задача — занять первое место в чемпионате и выйти в Суперлигу. Кроме того, мы заявились в Кубок России, хотим попробовать пройти до четвертьфинала и сыграть с топовой командой», — заявил спикер.

В этом году команда подходит к сезону в более спокойном темпе: заключен договор со спортивным комплексом «Бустан», где будут проходить домашние матчи команды, а ролик с презентацией новой формы набрал уже десятки тысяч просмотров.

«Внутри команды у нас благоприятный климат. Больных и травмированных нет. Мы уже начали новый чемпионат с двух побед, надеюсь, сможем и дальше удерживать лидерство. У нас добавились как опытные, так и перспективные игроки, сезон обещает быть интересным», — добавил главный тренер команды Алексей Попов.

По его словам, старт прошлого сезона вышел для «Зиланта» тяжелым, было много игр, не хватало времени на подготовку игроков. После Нового года команда смогла набрать оптимальную физическую форму, но всё равно для успеха в чемпионате не хватило глубины состава.

«Усилить команду было просто некем. К этому сезону мы начали подбирать игроков еще с февраля, и уже начали подписывать тех, кто поможет нам выйти в Суперлигу. Но даже в том розыгрыше мы претендовали на выход, наверху таблицы была большая плотность, и мы оказались на четвертом месте», — отметил тренер.

При этом руководство команды осторожно рассуждает о перспективах «Зиланта» в Суперлиге. Если сейчас с первого же сезона ставилась задача попасть в тройку и выиграть чемпионат, то в случае прохода казанцев в элиту российского гандбола первоочередной целью будет удержаться в ней, заключил директор «Зиланта» Константин Горбунов.