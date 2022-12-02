«Задача — работать для людей»: жители РТ могут поставить цели Минздраву на 2023 год

Жители Татарстана могут решить, какие цели поставит перед собой система здравоохранения республики на следующий год. Онлайн-голосование завершится 6 декабря.

«Голосование – это самый верный способ определить, что волнует наших жителей. Главная задача здравоохранения и всего социального блока – работать для людей, узнать, что больше всего волнует наших граждан, увидеть, где они видят проблемы и что нужно улучшить», – отметил в беседе с “Татар-информом” председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Татарстана Чингис Махмутов.

По его словам, с каждым годом число вовлеченных в голосование татарстанцев неуклонно растет.

Татарстанцы могут выбрать понравившиеся идеи из 15 вариантов. Жители РТ не только могут выбрать из предложенных вариантов, но и выдвинуть свои предложения. Общественный совет их тоже учитывает.

«Людей волнуют вопросы онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, детства и педиатрии, наличие узких специалистов – это то, что и сейчас находится в поле зрения Минздрава и Правительства», – отметил собеседник агентства.

После голосования, совет утвердит от пяти до семи задач, которые в течение 2023 года будут выполняться Минздравом РТ. Принять участие в голосовании по ссылке или в приложении республиканских Госуслуг.