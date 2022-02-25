«Задача – посетить места силы»: в Казани встретились участники автопробега до Байкала

У центра семьи «Казан» встретились участники автопробега «Байкальская миля», которые едут из разных городов страны по своим маршрутам. У каждого есть свое задание с описанием мест силы, которые нужно посетить, а в конце они станут участниками гонки на самом большом озере Евразии.

Четыре команды встретились сегодня в Казани: из Уфы, Москвы и две из Санкт-Петербурга. Они познакомились со столицей Татарстана и осмотрели достопримечательности.

«Для нас очень важно, что участники пробега заехали в Казань. Наш город – место силы, красоты, тепла, радушия и гостеприимства. Здорово, что развивается автотуризм, по российским дорогам можно заехать в самые разные уголки страны, посмотреть, как там живут люди, и познакомиться с их культурой и традициями», - поприветствовала гостей глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Основная цель пробега – раскрыть культурно-исторические красоты России. 12 команд из разных городов поедут по определенным маршрутам. У них есть задания от организаторов, какие места нужно посетить, пояснил заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков.

«На Байкал каждая команда едет своим маршрутом. У них задача – осветить разные туристические объекты в разных городах России. Тематикой автопробега стали места силы. Сегодня мы даем официальный старт гранд-тура «Байкальская миля» из Казани. Он объединяет неравнодушных путешественников и дает возможность по-новому увидеть красоты нашей страны», – отметил он.

Финальной точкой пробега станет фестиваль скорости в селе Максимиха в Бурятии, где будет осуществлен заезд на шипованной резине по льду озера.

Одной из задач для команды из Уфы стала передача капсулы времени с затонувшего в 1941 году судна «Балхаш» внуку капитана судна, который живет в Новоуральске. Сегодня путешественники из Башкирии получили капсулу, выполненную в виде патрона, из рук московской команды, которая привезла ее в Казань из музея Победы. Она наполнена грунтом со дна, где затонул корабль.

«Это грустный момент истории нашей страны. В 1941 году была эвакуация мирного населения из Таллина. В ней участвовало более 200 судов. Практически все они были потоплены. Поисковый отряд на месте гибели бронетранспорта «Балхаш» поднял грунт. В Новоуральске нашли родственника офицера, служившего на корабле. Мы передаем эту гильзу с грунтом команде из Уфы, которая передаст ее», – сообщил один из участников пробега, прибывших из Москвы, Сергей Лысенко.

Он добавил, что Казань – «классный и красивый город с улыбающимися людьми». Участники пробега провели в городе целый день, познакомились с гастрономическим богатством Татарстана, а также посетили экскурсии и мастер-классы.