«Задача — помогать растить таланты»: в Нижнекамске открылись «Татнефть-классы»

«Одной из целей строительства школы было формирование инженерных классов»

Как сообщают «Нефтяные вести», программа «Татнефть-классы» является очередным шагом в укреплении практико-ориентированной образовательной вертикали «Татнефти» и системы подготовки инженерных кадров нового поколения.

Презентация программы состоялась в лицее № 38 «Вектор», строительство которого профинансировала нефтяная компания и создала все условия для организации учебного процесса на высоком уровне. «Одной из целей строительства этой школы было формирование инженерных классов, обучение в которых будет направлено на подготовку рабочих и специалистов для группы «Татнефть» в Нижнекамске и Альметьевске», — подчеркнул руководитель бизнес-направления «Татнефти» по нефтегазопереработке, генеральный директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов.

Интеграция деятельности компании, школ, ссузов, вузов направлена на повышение мотивации школьников для получения рабочих и инженерных специальностей, востребованных в нефтяной отрасли. Обращаясь к коллегам, начальник управления по работе с персоналом «Татнефти» Андрей Глазков сказал: «Наша с вами задача — помогать растить таланты, поддерживать во всем и заблаговременно показывать карьерный путь развития выпускников «Татнефть-классов».

Школьников помимо углубленной программы по изучению естественных наук ждут интересные мероприятия и экскурсии на «ТАНЕКО», где они смогут узнать о передовых технологиях компании в области экологии, автоматизации и цифровизации. Старшеклассники окунутся в профессиональную среду и поймут, что со временем могут трудиться на современном нефтеперерабатывающем комплексе и достичь успехов.

«Поступить и учиться в «Татнефть-классах» будет престижным делом»

Директор лицея № 38 Татьяна Павлова отметила, что дети на примере родителей, работающих в «Татнефти», начинают осознавать, насколько важно выбрать востребованную профессию, гарантирующую социальное и материальное благополучие семьи. «Поступить и учиться в «Татнефть-классах» будет престижным делом для детей», — уверена Павлова.

Выстроенная «Татнефтью» образовательная вертикаль охватывает все ступени обучения – от детского сада до вуза и дальнейшее повышение профессиональных компетенций. В рамках этой масштабной программы на базе Альметьевского государственного нефтяного института создается Высшая школа нефти — Кампус международного уровня, который обеспечит синергию вузовской, отраслевой и академической науки для создания университета экономики знаний в нефтедобыче и смежных областях. Также вертикаль включает Казанский национальный исследовательский технологический университет и учебные заведения Нижнекамска – химико-технологический институт, колледж нефтехимии и нефтепереработки, политехнический колледж.

Подготовка передовых инженеров, конструкторов, исследователей, технологических предпринимателей будет вестись на территории их будущей работы по принципу «Реальное производство» — «Реальная наука и инновации» — «Реальные кадры».

Обучение основано на опыте решения производственных задач, цифровых компетенциях, критическом, экономическом и экологическом мышлении.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»