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«Задача — помогать растить таланты»: в Нижнекамске открылись «Татнефть-классы»
Программу «Татнефть-классы» для профориентации школьников и углубленного изучения естественных наук запустила главная нефтяная компания Татарстана в Год педагога и наставника в лицее № 38 и школе № 28 Нижнекамска. Образовательный проект рассчитан на учащихся 8-11 классов.
«Одной из целей строительства школы было формирование инженерных классов»
Как сообщают «Нефтяные вести», программа «Татнефть-классы» является очередным шагом в укреплении практико-ориентированной образовательной вертикали «Татнефти» и системы подготовки инженерных кадров нового поколения.
Презентация программы состоялась в лицее № 38 «Вектор», строительство которого профинансировала нефтяная компания и создала все условия для организации учебного процесса на высоком уровне. «Одной из целей строительства этой школы было формирование инженерных классов, обучение в которых будет направлено на подготовку рабочих и специалистов для группы «Татнефть» в Нижнекамске и Альметьевске», — подчеркнул руководитель бизнес-направления «Татнефти» по нефтегазопереработке, генеральный директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов.
Интеграция деятельности компании, школ, ссузов, вузов направлена на повышение мотивации школьников для получения рабочих и инженерных специальностей, востребованных в нефтяной отрасли. Обращаясь к коллегам, начальник управления по работе с персоналом «Татнефти» Андрей Глазков сказал: «Наша с вами задача — помогать растить таланты, поддерживать во всем и заблаговременно показывать карьерный путь развития выпускников «Татнефть-классов».
Школьников помимо углубленной программы по изучению естественных наук ждут интересные мероприятия и экскурсии на «ТАНЕКО», где они смогут узнать о передовых технологиях компании в области экологии, автоматизации и цифровизации. Старшеклассники окунутся в профессиональную среду и поймут, что со временем могут трудиться на современном нефтеперерабатывающем комплексе и достичь успехов.
«Поступить и учиться в «Татнефть-классах» будет престижным делом»
Директор лицея № 38 Татьяна Павлова отметила, что дети на примере родителей, работающих в «Татнефти», начинают осознавать, насколько важно выбрать востребованную профессию, гарантирующую социальное и материальное благополучие семьи. «Поступить и учиться в «Татнефть-классах» будет престижным делом для детей», — уверена Павлова.
Выстроенная «Татнефтью» образовательная вертикаль охватывает все ступени обучения – от детского сада до вуза и дальнейшее повышение профессиональных компетенций. В рамках этой масштабной программы на базе Альметьевского государственного нефтяного института создается Высшая школа нефти — Кампус международного уровня, который обеспечит синергию вузовской, отраслевой и академической науки для создания университета экономики знаний в нефтедобыче и смежных областях. Также вертикаль включает Казанский национальный исследовательский технологический университет и учебные заведения Нижнекамска – химико-технологический институт, колледж нефтехимии и нефтепереработки, политехнический колледж.
Подготовка передовых инженеров, конструкторов, исследователей, технологических предпринимателей будет вестись на территории их будущей работы по принципу «Реальное производство» — «Реальная наука и инновации» — «Реальные кадры».
Обучение основано на опыте решения производственных задач, цифровых компетенциях, критическом, экономическом и экологическом мышлении.
Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»
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