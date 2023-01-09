Польский костел Казани входит в турбулентность: уникальную аэротрубу сменит арт-галерея?

Кафедра аэрогидродинамики КНИТУ – КАИ с момента основания размещена в стенах польского костела XIX века. Здесь находится аэродинамическая труба, которую уже в наши дни пытались выселить из храма кардиналы Ватикана. Можно ли придать зданию первоначальный вид или открыть тут галерею для выставок, выясняла корреспондент «Татар-информа».

Здание на пересечении улиц Толстого и Горького – памятник архитектуры регионального значения, римско-католический костел 1858 года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каким образом такую большую трубу запихали в такое маленькое здание?!»

Высокие кессонные потолки, щедро декорированные пышной лепниной, высокие арочные окна с длиннющими металлическими тягами, чтобы открывать и закрывать створки, идеальная акустика польского костела XIX века и мини-галерея из четырех лепных портретов в круглых рамах по стенам – Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин… А еще две старинные деревянные двери, изготовленные для этого здания, вероятно, в мастерской отца всемирно признанного художника Николая Фешина. Все это – одновременно памятник архитектуры регионального значения римско-католический костел 1858 года и особо ценное измерительное средство России – эталонная аэротруба. А еще это подстанция, питающая мединститут и другие прилегающие городские постройки.

«Не знаю, чья это идея, но кто-то предложил убрать отсюда аэродинамическую трубу и сделать в этом здании картинную галерею. Это, конечно, абсолютно абсурдно…» – не скрывая своего отношения к затее, подчеркнул директор Института авиационной техники и технологии, доцент кафедры аэродинамики КНИТУ-КАИ Александр Носов, сопровождая репортеров «Татар-информа» по объекту культурного наследия.

Достаточно беглого взгляда, чтобы понять: постройка не имела должного присмотра именно как памятник архитектуры и нуждается в ремонте и реставрации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Побывать в этом здании посчастливилось очень немногим казанцам. Оно поражает высотой потолка и его богатым убранством в той части, где прежде проходили мессы, а теперь размещается тело научного агрегата – аэродинамической трубы. Вместе с тем достаточно беглого взгляда, чтобы понять: постройка давно не имела должного присмотра как памятник архитектуры. И вся эстетика польского храма в тандеме с оборудованием для экспериментов нуждается в ремонте и реставрации. В последний раз фасады обновляли к 1000-летию Казани – в 2005 году, а еще заменили кованые ворота на въезде, оборудовав их автоматикой. И на этом всё.

С момента последней перестройки здания как религиозного объекта прошло больше сотни лет. В 1905 году вышел указ о веротерпимости, позволивший неправославным общинам обозначать свое присутствие в городе: в 1907-1908 годах губернский инженер Лев Хрщонович, сам лютеранин, добавил костелу две симметричные колокольни и поперечный объем к бывшей алтарной ее части. Известно также, что 2 тысячи рублей на реконструкцию костела пожертвовал известный врач Александр Вишневский, тот, чьим именем названа целебная мазь. А завершал модернизацию костела сын архитектора – инженер Леонид Хрщонович. Первоначально же католический польский костел на пересечении современных улиц Горького и Толстого был построен архитектором Александром Песке еще в 1857-1858 годах и выглядел как неприметная постройка без признаков религиозного сооружения.

«После революции костел закрыли – в 1927 году. Сначала здание пустовало, а 5 марта 1932 года было принято решение на базе отделения Казанского университета организовывать КАИ. Это здание было целенаправленно отдано под строительство аэродинамической трубы. Фактически с этой трубы и с этого здания началась авиация в Казани. Уже потом появились 22-й завод, и вертолетный… Аэродинамическая труба – это инструмент, который позволяет изучать взаимодействие любого обтекаемого тела с воздушной средой. Каким образом такую большую трубу запихали в такое маленькое здание?! Это уникально», – отметил Александр Носов.

Александр Носов: «Аэродинамическая труба – это инструмент, который позволяет изучать взаимодействие любого обтекаемого тела с воздушной средой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Турбулентность ремонта и реставрации

О необычном объекте, а это одновременно дореволюционный памятник и пример эталонной советской научно-исследовательской техники, собеседник готов говорить и говорить будто бы часами:

«Для аэродинамической трубы был заложен собственный фундамент…», «Внутри здания костела вырыли огромный котлован на глубину до 12 метров…», «У аэродинамической трубы есть обратный канал – тоннель для обратного хода воздуха, он находится как раз ниже отметки пола…», «В 1938 году труба уже работала, потом она до 1940 года технически доводилась до эталонного состояния…», «Здесь работали Королев, Туполев, Петляков…»

«Другими словами, в этом здании сейчас почти матрешка – один памятник в другом, причем непонятно, какой круче. Труба – тоже своего рода памятник. При этом она действующая, в ней проводят серьезные эксперименты. Хотя внешне все аэродинамические трубы похожи, наша оказалась очень удачной и получила бессрочные технические сертификаты. В 1941 году, когда ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, был перебазирован в Казань, наша аэродинамическая труба была единственная действующая в Советском Союзе. Когда немцев отогнали от Москвы, сотрудники ЦАГИ обратно уехали, но одну из эталонных труб оставили здесь. Это труба замкнутого типа с открытой рабочей частью. Она занесена в реестр особо ценных измерительных средств Российской Федерации, а эталонных аэротрубы у нас в стране только две – наша и в ЦАГИ», – объяснил собеседник.

Вибрации аэротрубы во время эксперимента нивелирует ее собственный фундамент, хотя в последние годы здание все же начало все более заметно разрушаться Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Максимальная модель, которую можно, как говорят специалисты, «продуть» в аэродинамической трубе КАИ, – размером не больше 1,8 м. Здесь проходили около 90% всех продувок вертолета «Ансат», продувались и «КАМАЗы», испытывались беспилотники, отрабатывались взлетно-посадочные режимы Ту-334 и Ту-214, а также аэродинамика целых жилых комплексов и знаковых объектов Казани – например, ЖК «Лазурные небеса» и здание КРК «Пирамида». Казанская аэродинамическая труба уникальна по качеству набегающего потока воздуха: на обтекаемую модель, с которой проводится эксперимент, воздух заходит спокойный, ровный, с турбулентностью всего 0,5%. Вибрации аэротрубы во время эксперимента нивелирует ее собственный фундамент, хотя в последние годы здание все же начало все более заметно разрушаться.

«Мы не можем заменить ставни, а им в некоторых частях здания больше ста лет – все имеет свой срок. Здесь до сих пор металлические тяги для закрывания окон, некоторые погнулись, не функциональны… Это первый год, когда мы эти ставни не открываем вообще, потому что если их открыть – холодно. А ведь если окна такие – значит, идет влага и в стены… А если нет контура нормального, то здание разрушается. В той части здания, которая была пристроена уже в 1930-х, поменяли окна на пластиковые – тут же получили предписание от органа охраны памятников поставить деревянные. Электрическому кабелю, проводке уже 100 лет – и проводку надо менять… Мы сюда никого и не пускаем, потому что немножко стыдно. Но весь вопрос в том, что мы, КНИТУ-КАИ, просим денег на ремонт, то федеральные власти согласны на это. А местные власти говорят, что нужна именно реставрация, а на это федеральные власти денег не дают, поскольку памятник регионального значения. И так туда-сюда нас футболят», – рассказал Носов.

Максимальная модель, которую можно, как говорят специалисты, «продуть» в аэродинамической трубе КАИ, – размером не больше 1,8 м Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кардиналы Ватикана в недрах аэродинамической трубы

Кафедру аэрогидродинамики КНИТУ-КАИ все же иногда посещают самые высокие гости. Идея отделить науку от религии, «выселив» трубу из здания, витает давно, констатировал Носов. Например, в 2004 году, когда решался вопрос о передаче Казани Ватиканского списка Казанской иконы Божией Матери, католические кардиналы посетили польский костел, выразив надежду вернуть его пастве.

«Кардиналы сюда приезжали, смотрели трубу, забирались в обратный канал. Камиль Исхаков (мэр Казани в то время, – прим. Т-и) говорил, что у Ватикана столько денег, что построят вам новую трубу. Но когда посчитали, что проектные работы будут стоить порядка 2 млн долларов, новая труба – еще дороже, то все разговоры утихли. Отдельный плюс ведь в том, что эта аэродинамическая труба – как хороший орган, который играет, причем играет хорошо. В результате Казань построила католикам новый костел на улице Островского (в планировке точь-в-точь такой, как исторический приход, – прим. Т-и)», – рассказал Носов.

В начале ноября аэродинамическую трубу-эталон посетили помощник Президента РТ, член Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников, Олеся Балтусова, заместитель руководителя АО «Татмедиа» Эдуард Хайруллин, краевед Алексей Клочков, историк Аскар Гатин. Тогда и прозвучала в новом исполнении идея «выселить» аэродинамическую трубу из здания и открыть здесь картинную галерею.

«Конечно, никто тут не будет делать галерею – труба занесена в реестр особо ценных инструментов, кто бы дал ее демонтировать?! Нужно начать процесс, чтобы ее саму внесли в реестр памятников федерального значения, и тогда появятся средства ее содержать и обслуживать. Но уже сейчас любые ремонтные работы здесь невозможны без проекта, поскольку здание – объект культурного наследия», – резюмировал директор Института авиационной техники и технологии.