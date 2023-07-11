«Задача не обсуждается»: Минниханов заверил Шойгу в выполнении гособоронзаказа

Сергей Шойгу и Рустам Минниханов посетили КАМАЗ и завод «Ремдизель», на котором большегрузы автогиганта проходят модернизацию под военные нужды

Фото: function.mil.ru

«Работаете достаточно эффективно, энергично»

В Набережных Челнах Сергей Шойгу и Рустам Минниханов посетили КАМАЗ и завод «Ремдизель», на котором большегрузы автогиганта проходят модернизацию под военные нужды. Также министру продемонстрировали усовершенствованные медицинские спецавтомобили «Линза».

«Сейчас все идет по графику, но надо увеличивать темпы», – поручил министр во время посещения «Ремдизеля».

На КАМАЗе он оценил работу предприятия: «Я хотел бы поблагодарить тех, кто работает здесь, в Набережных Челнах, – работаете достаточно эффективно, энергично».

Министр отметил роль военной автомобильной техники в специальной военной операции, в том числе грузовых автомобилей с повышенной бронезащитой, которые производит КАМАЗ. Он поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны РФ рассмотреть вопрос формирования вместе с КАМАЗом рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО.

Минобороны заинтересовано в обновлении парка бронетранспортеров

Также Шойгу особое внимание уделил производству многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ. Многоцелевой легкий бронированный транспортер весит около 10 тонн, на его борту могут одновременно находиться до 13 человек. Техника может развивать скорость до 60 км/ч по шоссе и проехать около 500 км.

Шойгу особое внимание уделил производству многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ Фото: function.mil.ru

Шойгу заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ. «Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро», – сказал глава военного ведомства.

На совещании в Набережных Челнах Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил главу Минобороны за визит и заверил, что все поставленные задачи будут выполнены.

«Спасибо, Сергей Кужугетович, что вы сами с командой приехали. Вы увидели производства, и мы понимаем, как двигаться дальше. Задача государственная, и она не обсуждается. Все, что необходимо, будем принимать и поддерживать», – заверил он.

На совещании в Набережных Челнах Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил главу Минобороны за визит и заверил, что все поставленные задачи будут выполнены Фото: function.mil.ru

Вертолеты, ракетоносцы и оптические приборы военного назначения

В столице Татарстана Шойгу посетил Казанский вертолетный завод. Министру презентовали модернизированный вертолет Ми-24 с повышенной дальностью обнаружения и опознавания целей, повышенными точностными характеристиками применения средств поражения.

Кроме того, министр ознакомился с производством легких вертолетов «Ансат» и различными модификациями военно-транспортного вертолета Ми-8.

Следующим объектом стал Казанский оптико-механический завод, выпускающий наблюдательную оптику, приборы ночного видения (ПНВ), тепловизоры и многоцелевые лазерные дальномеры. Кроме образцов, уже поступающих в войска по гособоронзаказу, министру представили перспективные разработки.

Казанский оптико-механический завод выпускает наблюдательную оптику, приборы ночного видения, тепловизоры и многоцелевые лазерные дальномеры Фото: rais.tatarstan.ru

Еще одним из объектов, который посетил Шойгу, стал Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова. Предприятие производит и ремонтирует стратегические ракетоносцы Ту-160, а также модернизирует дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Заводчане рапортовали министру, что в этом году на вооружение Российской армии поступят два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Кроме того, Шойгу доложили, что на предприятии сейчас в процессе производства находятся еще два ракетоносца.