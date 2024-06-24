«Задача не наказывать, а предостерегать»: ГАИ обеспокоена ростом смертности на дорогах РТ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня в «Татар-информе» прошла пресс-конференция о состоянии аварийности на дорогах Республики Татарстан. Спикером выступил временно исполняющий обязаннности начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Поводом для пресс-конференции стала удручающая статистика – 140 смертей в результате ДТП. Это на 38 смертей больше, чем в прошлом году. Количество происшествий на данный момент – 1271. Только за последнюю неделю произошло девять ДТП, в результате которых 16 человек погибли и еще семеро были ранены.

«Как правило, количество ДТП сопряжено с меньшим количеством погибших. Здесь мы видим обратную ситуацию. Это говорит о колоссальной тяжести этих происшествий», – рассказал Айрат Самигуллин.

На пресс-конференции начальник Управления Госавтоинспекции показал и разобрал трагические случаи дорожно-транспортных происшествий. Причины самые разные: от непрестегнутого ремня до алкогольного опьянения водителя. Каждый из случаев – трагичный исход. На фотографиях – смятые, искореженные автомобили, внутри которых водители и пассажиры провели свои последние минуты.

«Десять человек из шестнадцати, погибших на прошлой неделе, погибли при лобовом столкновении. Прежде чем начать обгон, нужно убедиться в его безопасности. Для обгона недостаточно ста метров до встречного авто. Минимум 300 метров. А желательно, чтобы при обгоне встречных автомобилей не было вовсе», – рассказал Айрат Самигуллин.

У некоторых участников ДТП были шансы выжить, как, например, у двух велосипедистов, которые приняли решение не спешиваться при пересечении дороги. Или как у пешехода, который не дошел ста метров до надземного пешеходного перехода и был сбит. Не стоит обделять вниманием и водителя автомобиля, застегнувшего ремень позади себя. Он не хотел пристегиваться, но и штраф получать не хотел, надеясь в случае необходимости накинуть ремень через плечо. Он не успел.

«Мы не несем карательную функцию. Штрафы и прочие санкции – это профилактика», – рассказал Айрат Самигуллин.

Начальник Госавтоинспекции РТ считает, что такое повышение смертности связано с изменением культуры вождения. Она начала меняться еще в прошлом году, продемонстрировав рост смертности на дорогах. Водители увереннее чувствуют себя за рулем, нетрезво оценивают свои силы, агрессивно водят.

«Правила дорожного движения написаны кровью», – поделился Айрат Самигуллин.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В целях профилактики смертности на дорогах, ГАИ Республики Татарстан планирует в скором времени объявить месячник безопасности.

«Сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают план мероприятий по пресечению ДТП и профилактике смертности на дорогах. Наша цель на этот месячник – сплотить жителей Республики против проблемы смертности на дорогах», – рассказал Айрат Самигуллин.

Также начальник Управления ГАИ Республики обратил внимание на то, что необходимо следить за своим самочувствием в жару и состоянием автомобиля. Призвал не садиться за руль уставшими. Но наиболее ярко встает вопрос пьяного вождения.

«Обращайтесь в наши телеграм-каналы, по телефону, сообщайте о пьяных водителях. Не стоит относиться к этому как к стукачеству, это в первую очередь забота о самих пьяных водителях. Возможно, ваше обращение спасет кому-то жизнь», – поделился Айрат Самигуллин.