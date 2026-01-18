Задача минимум выполнена: пройдет ли «Нефтехимик» Гришина в топ-4 Востока КХЛ

«Нефтехимик» одержал пять побед в пяти последних матчах и заработали 10 очков. Подопечные Игоря Гришина прочно обосновалась на пятой строчке в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». Удастся ли «волкам» прорваться в «топ-4» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Пять побед в пяти матчах и пятая строчка на «Востоке» у «Нефтехимика»

«Нефтехимик» ведет пятиматчевую серию без поражений. Нижнекамцы начали с двух побед дома над «Адмиралом». Затем увезли два очка из Казани, завершив выездную серию еще двумя победами над «Барысом» и «Сибирью». Это обеспечило команде Игоря Гришина стабильность в турнирной таблице КХЛ на пятой строчке и отрыв от ближайших преследователей - «Трактора» и «Салавата Юлаева» на внушительные 5 баллов.

Плюс ко всему нынешний «Нефтехимик» способен обогнать на «Востоке» еще и «Автомобилист». Отрыв от екатеринбуржцев в пару очков, но у «Авто» есть две игры в запасе. Отчасти для многих команд КХЛ нижнекамцы – традиционно откровенный аутсайдер лиги. Об этом свидетельствует статистика прошлых сезонов, когда нижнекамская команда едва цеплялась за зону плей-офф.

Не для кого не секрет, что у «Нефтехимика» один из самых маленьких бюджетов в КХЛ. При этом нижнекамский коллектив способен обыгрывать не только команды слабее себя, но и сыграть на равных против лидеров чемпионата. О чем свидетельствуют победы в нынешнем сезоне над «Ак Барсом», «Металлургом», «Авангардом», ЦСКА, «Локомотивом». В чем действительно нельзя упрекнуть коллектив из Нижнекамска, так это в отсутствии самоотдачи.

Фото: hcnh.ru

Изменили картину игры и произвели усиление – в Нижнекамске готовятся к плей-офф?

По мнению Игоря Гришина, именно самоотверженность – одно из главных качеств в плей-офф. Об этом наставник «волков» заявил как раз после победного матча с «Ак Барсом» (2:0).

«Конечно хочется большего счета, может быть, кто-то и готовится к плей-офф, перестраивается, но когда игроки захотели, уперлись и самоотверженно все перекрывают – тут ничего не сделать и в плей-офф эта самоотверженность как раз проявляется», - сказал Гришин во время послематчевой пресс-конференции. После этого его команда еще раз выиграла в Астане и второй раз подряд всухую.

По накалу эмоций этот матч точно не уступал встречи в Казани. Отметим, что накануне даже ЦСКА уступил «Барысу» (3:1), а нижнекамцам удалось увезти с собой два очка при минимальном преимуществе в одну шайбу. Пока голевым разнообразием «волки» может и не радуют, зато извлекают из каждой игры максимум. В последних матчах нижнекамская команда реализовывает свои моменты и строго играет в обороне.

Стоит отметить, что в «Нефтехимике» нет одного явного лидера, забивающего форварда, вокруг которого бы строилась игра, зато любой игрок способен сделать результат. В пяти последних матчах в составе нижнекамцев по разу отличились 11 разных игроков и лишь дважды – Андрей Белозеров и Дамир Жафяров.

В последнее время в Нижнекамске испытывали проблемы в большинстве и перед плей-офф в команде произвели усиление. «Нефтехимик» расстался с одним из топ-3 бомбардиров команды Даниилом Юртайкиным в обмен на Матвея Заседу из хабаровского «Амура». Последний, со слов Игоря Гришина, обладает нацеленным броском и должен усилить команду в данном компоненте игры.

Фото: hcnh.ru

Задачу «минимум» нижнекамцы под началом Игоря Гришина выполнили

До плей-офф КХЛ осталось менее двух месяцев. Когда как не сейчас командам первой восьмерки делать результат. «Нефтехимик» в своей истории девять раз принимали участие в розыгрыше Кубка Гагарина и лишь один раз проходил первый раунд. На протяжении двух последних сезонов нижнекамцы даже не смогли заработать путевку в плей-офф. Это и стало серьезным поводом для решения руководства уволить предыдущего главного тренера Олега Леонтьева и пригласить на этот пост перспективного Игоря Гришина, стиль которого предполагает атакующий хоккей - наиболее близкий к стилю нижнекамского клуба.

В межсезонье в «Нефтехимике» с подачи нового наставника были сделаны некоторые усиления. С течением времени можно сказать, что они себя оправдывают. Оборону усилили Максим Федотов, Динар Хафизуллин, в нападении – Дамир Жафяров. Также в состав подтянули собственного воспитанника из «Торпедо» - Никиту Артамонова. При этом удалось сохранить основной костяк команды.

В текущем сезоне «Нефтехимику» по силам выполнить основную задачу – попадание в плей-офф. Можно сказать, что на данном этапе задачу «минимум» они выполнили. Более того, если нижнекамцам удастся обосноваться в четверке, то преимущество домашней площадки будет у них. В этом случае у нижнекамской команды даже будет потенциальная возможность пройти первый раунд.

По итогам 48 матчей «Нефтехимик» идет на пятом месте с 53 очками, от четвертого места и «Автомобилиста» они отстают на два очка. При этом у екатеринбуржцев еще две игры в запасе. Ближайшие встречи «волки» проведут дома 21 и 24 января против минского «Динамо» и «Барыса».