Зад, угрожающий ежу: Медведев оценил учения НАТО у границ с Россией

Натовским политикам не хватило уверенности, чтобы признаться, против кого направлены самые масштабные учения альянса после холодной войны. Однако у них не получится взять Россию на испуг, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в учениях задействованы 90 тысяч солдат из 31 страны — участницы альянса и Швеции, около 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники и 1,1 тысяч наземных машин, в том числе 133 танка. Некоторые их этапы развернутся непосредственно рядом с границами России: в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

«Но совершенно очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов — предупреждение именно нашей стране. Мол, не стоит ли нам как следует пригрозить России и показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению Медведева, время проведения учений, их формат и места, в которых они организованы, говорят лишь об опасениях альянса и неверии ни в свои силы, ни в переоцененный киевский режим.

«В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века. Так что они — хорошо забытое старое. Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ», — подытожил зампред Совбеза России.